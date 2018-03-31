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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش وحبونا ويدمة وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش وحبونا ويدمة وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:35 AM

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش وحبونا ويدمة وبدر الجنوب، وثار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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