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متحدثة التعليم: تغيير المسميات من  قائد إلى مدير ومرشد إلى موجه مهمة جدًا

أشارت إلى حرص الوزارة على توفير بيئة صحية سليمة وآمنة للطلاب والطالبات

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري أن تغيير المسميات الجديدة التي وردت في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، من قائد إلى مدير المدرسة والمرشد إلى الموجه الطلابي، مهمة جدًا.
وأشارت في هذا الصدد إلى تحديث المهام الخاص بها وفق تعريفات موحدة، وقالت: يتميز الدليل بارتباطه المباشر بالادلة الإجرائية التي تم بناؤها للمدارس ومكاتب التعليم.

ووجهت "الشهري"، خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، رسالةً إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مؤكدة حرص وزارة التعليم على تطبيق رحلة تعليمية آمنة لأبنائها الطلاب والطالبات، حيث سيكونون في بيئة صحية سليمة وآمنة.

وأضافت: وزارة التعليم طبقت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل "وقاية" بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الصفوف المدرسية.

وكشفت أن من أبرز الاستعدادات تأمين البيئة المدرسية عبر التحقق من حصول الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات على جرعتيْن من لقاح كورونا قبل الدخول للمدرسة.

وأردفت: منصة "مدرستي" من أفضل المنصات العالمية للتعليم الإلكتروني.

يُذكر أن وزارة التعليم عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25.352.772 كمامة، وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535.478 لترًا من معقمات الأيدي، و535.478 لترًا من معقمات الأسطح، وكذلك 1.392.242 لترًا من صابون اليدين، وتأمين 940.704 عبوات من مناديل الرول، إضافة إلى 55.168 جهازًا لقياس الحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد عن 56 مليون ريال.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثة التعليم: تغيير المسميات من  قائد إلى مدير ومرشد إلى موجه مهمة جدًا
سبق

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري أن تغيير المسميات الجديدة التي وردت في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، من قائد إلى مدير المدرسة والمرشد إلى الموجه الطلابي، مهمة جدًا.
وأشارت في هذا الصدد إلى تحديث المهام الخاص بها وفق تعريفات موحدة، وقالت: يتميز الدليل بارتباطه المباشر بالادلة الإجرائية التي تم بناؤها للمدارس ومكاتب التعليم.

ووجهت "الشهري"، خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، رسالةً إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مؤكدة حرص وزارة التعليم على تطبيق رحلة تعليمية آمنة لأبنائها الطلاب والطالبات، حيث سيكونون في بيئة صحية سليمة وآمنة.

وأضافت: وزارة التعليم طبقت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل "وقاية" بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الصفوف المدرسية.

وكشفت أن من أبرز الاستعدادات تأمين البيئة المدرسية عبر التحقق من حصول الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات على جرعتيْن من لقاح كورونا قبل الدخول للمدرسة.

وأردفت: منصة "مدرستي" من أفضل المنصات العالمية للتعليم الإلكتروني.

يُذكر أن وزارة التعليم عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25.352.772 كمامة، وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535.478 لترًا من معقمات الأيدي، و535.478 لترًا من معقمات الأسطح، وكذلك 1.392.242 لترًا من صابون اليدين، وتأمين 940.704 عبوات من مناديل الرول، إضافة إلى 55.168 جهازًا لقياس الحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد عن 56 مليون ريال.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
05:24 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:41 AM

متحدثة التعليم: تغيير المسميات من  قائد إلى مدير ومرشد إلى موجه مهمة جدًا

أشارت إلى حرص الوزارة على توفير بيئة صحية سليمة وآمنة للطلاب والطالبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
25
20,181

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري أن تغيير المسميات الجديدة التي وردت في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، من قائد إلى مدير المدرسة والمرشد إلى الموجه الطلابي، مهمة جدًا.
وأشارت في هذا الصدد إلى تحديث المهام الخاص بها وفق تعريفات موحدة، وقالت: يتميز الدليل بارتباطه المباشر بالادلة الإجرائية التي تم بناؤها للمدارس ومكاتب التعليم.

ووجهت "الشهري"، خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، رسالةً إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مؤكدة حرص وزارة التعليم على تطبيق رحلة تعليمية آمنة لأبنائها الطلاب والطالبات، حيث سيكونون في بيئة صحية سليمة وآمنة.

وأضافت: وزارة التعليم طبقت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل "وقاية" بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الصفوف المدرسية.

وكشفت أن من أبرز الاستعدادات تأمين البيئة المدرسية عبر التحقق من حصول الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات على جرعتيْن من لقاح كورونا قبل الدخول للمدرسة.

وأردفت: منصة "مدرستي" من أفضل المنصات العالمية للتعليم الإلكتروني.

يُذكر أن وزارة التعليم عملت على اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، كما جرى تأمين 25.352.772 كمامة، وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535.478 لترًا من معقمات الأيدي، و535.478 لترًا من معقمات الأسطح، وكذلك 1.392.242 لترًا من صابون اليدين، وتأمين 940.704 عبوات من مناديل الرول، إضافة إلى 55.168 جهازًا لقياس الحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد عن 56 مليون ريال.

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