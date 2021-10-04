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"الوزراء الكويتي" يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

بعد استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيَّرة

دانت الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية عبر استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيَّرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي في قصر السيف اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة، يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوزراء الكويتي" يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية
سبق

دانت الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية عبر استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيَّرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي في قصر السيف اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة، يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:36 PM

"الوزراء الكويتي" يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

بعد استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيَّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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دانت الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية عبر استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيَّرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي في قصر السيف اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة، يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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