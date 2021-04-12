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العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم

لم يستضفها منذ عام 1979

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم استضافة محافظة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقال صالح خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة تجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية".

وبحسب RT ، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة .

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم
سبق

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم استضافة محافظة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقال صالح خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة تجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية".

وبحسب RT ، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة .

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية .

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:11 PM

العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم

لم يستضفها منذ عام 1979

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم استضافة محافظة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقال صالح خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة تجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية".

وبحسب RT ، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة .

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية .

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