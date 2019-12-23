للعام الثاني.. "بطل سعودي" يتصدر العالم في مسابقة "الأمن السيبراني"

طوّر نظرية علمية فريدة ونادرة من نوعها في "اكتشاف الثغرات الأمنية"

واصَلَ البطل السعودي، طالب الدكتوراه بجامعة "مانشيستر" في المملكة المتحدة "خالد بن محمد الشمراني"، تحقيق البطولات العالمية والصدارة للعام الثاني على التوالي في مجال "الأمن السيبراني"، بالإضافة لتحقيقه ميداليات ذهبية في المجال نفسه، في أقوى المسابقات البرمجية حول العالم، والمقامة في مدينة "ميونخ الألمانية"، واستمرت منافستها شهرين كاملين.

تَواصلت "سبق" مع البطل "الشمراني" الذي قال: "أولًا أُهدي الفوز لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وللوطن الغالي ولكل الشعب السعودي".

وأضاف: "بفضل من الله، تمكنتُ من تطوير نظرية علمية فريدة ونادرة من نوعها، وكانت جديرة بتحقيق ونيل الميداليات الذهبية وقبلها اللقب والصدارة للعام الثاني على التوالي في "اكتشاف الثغرات الأمنية"، وكذلك صدارة "إنشاء اختبار لتغطية الفروع في الكود"، بالإضافة لتحقيق الميدالية الذهبية في كافة أقسام المسابقة، وحققت الميدالية الفضية كأداة قليلة الاستهلاك للمعالج والذاكرة (Green Testing Tool).

وعن المسابقة، قال: " الجائزة تابعة للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات، الذي يقع تحت مظلة المؤتمر الأوروبي المشترك حول نظرية وممارسة البرمجيات، وعُقد في مدينة "ميونخ الألمانية، وكانت المنافسة شرسة وقوية؛ حيث تمت مع أكبر الأدوات العالمية في هذا المجال".

وواصل "البطل السعودي" حديثه: ما زاد من حدة الضغط ومضاعفة الجهد للمحافظة على اللقب؛ هو ما تم من تطوير في المسابقة؛ حيث تم السماح بمشاركة الأدوات "الصناعية والتجارية" علاوةً على الأدوات "العلمية والأكاديمية"؛ الأمر الذي جعلنا نعيش فترة نفتقد فيها للنوم والراحة، وجل الوقت لا يتوقف التفكير في كيفية حصد الألقاب والمحافظة على الصدارة.

وأردف "الشمراني": شارك في المسابقة أكثر من ٥٠ أداة على مستوى العالم، بعدما تم تصنيفها إلى مجموعتين؛ وفق أساس نهج الأداة (Test-Comp & SV-Comp)، وتعد معايير SV-Comp & Test-Comp هي الأقوى، وتصنف من المعايير A لصعوبتها.

وختم حديثه عن تفاصيل المسابقة بقوله: "تمت المشاركة على أكثر من 4236 معيارًا (برنامج- سوفت وير)، ويستغرق اختبارها مدة لا تقل عن ٢١٠ ساعات على الأجهزة العادية، لضخامة الكثير من المعايير التي شملت أنظمة حقيقة مثل أنظمة أمازون والـBusybox والـFTP protocols.

وختم "الشمراني" حديثه: بتوجيه الشكر لـ"سبق" على دعمها لنجاحه وتكريمه بالألقاب في العام الماضي والحالي؛ مثمنًا جهود من ساندوه وشاركوه الفرحة من الزملاء والأهل سائلًا الله أن يعينه على إتمام دراسته وعودته للوطن، وخدمته بكل ما يملك من خبرة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تمثيله في المحافل العالمية.

يشار إلى أن البطل السعودي "خالد الشمراني" أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، كان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، ويحضر الدكتوراه هذه الفترة في جامعة "مانشيستر" في المملكة المتحدة، وكان قد حقق العام الماضي فوزًا بصدارته المسابقة العالمية Test-comp 2021، في قسم "اكتشاف الثغرات الأمنية"، كما حقق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.