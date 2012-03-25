أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معاد بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا، مبينة أنه جرى اعتراض وتدمير أربع مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين.
"التحالف": اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين بالمملكة
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معاد بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا، مبينة أنه جرى اعتراض وتدمير أربع مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين بالمملكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-25
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:18 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:52 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين بالمملكة
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معاد بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا، مبينة أنه جرى اعتراض وتدمير أربع مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين.
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