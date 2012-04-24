بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

"وينسلاند" قال: المنظمة تعمل مع كل الأطراف للتهدئة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، إلى ضبط النفس، بعد المواجهات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، والأحداث في قطاع غزة، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع رداً على عشرات القذائف.

ونقلت "رويترز" عن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، قوله: "إن المنظمة الدولية تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الموقف".