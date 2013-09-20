"شؤون الحرمين" تناقش إدراج المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية

بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات

عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.

جرى ذلك بحضور المشرف العام على الموارد البشرية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام عمر بن عبدالعزيز الحميدي، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية زيد بن عبدالرحمن بن حميد، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية خالد بن عبدالله السويهري؛ فيما حضر من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولا علاقة الجهات الحكومية والخاصة بالتأمينات الاجتماعية أحمد بن عبدالله البارقي، وعبدالعزيز بن نافع الأنصاري.

واستعرض الاجتماع إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين في الرئاسة وإدارتها الميدانية والإدارية بصفة مستمرة أو مؤقتة؛ بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ويرفع من إنتاجيتهم وسقف طموحاتهم.

ويأتي اجتماع مناقشة إدراج الموظفين المتعاقدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم، وحرصًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توثيق العلاقة التعاقدية بين الرئاسة والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن من الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًا؛ مما يساهم في استقرارهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ويهيئهم للمشاركة في مسيرة التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.