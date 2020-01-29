النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. العناية الإلهية وتدخّل الدفاع المدني يُنقذان طفلًا عَلِق بالطابق الثالث بعنيزة

أوشك على السقوط.. و"أبا الخيل" يشدد على أهمية مراقبة الأطفال

استطاعت فِرَق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عَلِق خارج سياج نافذة غرفة بالطابق الثالث بمنزل بحي القدس حتى أوشك على السقوط لولا لطف الله، ثم جهود رجال الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بعنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (7:35) من صباح اليوم الأربعاء، فتمت مباشرة الحالة، وإنزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وشدد "أبا الخيل" على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظًا على سلامتهم".

الدفاع المدني عنيزة إنقاذ طفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. العناية الإلهية وتدخّل الدفاع المدني يُنقذان طفلًا عَلِق بالطابق الثالث بعنيزة
سبق

استطاعت فِرَق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عَلِق خارج سياج نافذة غرفة بالطابق الثالث بمنزل بحي القدس حتى أوشك على السقوط لولا لطف الله، ثم جهود رجال الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بعنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (7:35) من صباح اليوم الأربعاء، فتمت مباشرة الحالة، وإنزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وشدد "أبا الخيل" على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظًا على سلامتهم".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:13 AM

شاهد.. العناية الإلهية وتدخّل الدفاع المدني يُنقذان طفلًا عَلِق بالطابق الثالث بعنيزة

أوشك على السقوط.. و"أبا الخيل" يشدد على أهمية مراقبة الأطفال

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
10
12,768

استطاعت فِرَق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عَلِق خارج سياج نافذة غرفة بالطابق الثالث بمنزل بحي القدس حتى أوشك على السقوط لولا لطف الله، ثم جهود رجال الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بعنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (7:35) من صباح اليوم الأربعاء، فتمت مباشرة الحالة، وإنزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وشدد "أبا الخيل" على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظًا على سلامتهم".

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
6,928
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,622
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,293
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,708

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة