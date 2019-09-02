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"سبق" نقلت شكاوى الأهالي .. و"تعليم الطائف" يتفاعل: رفع الطاقة الاستيعابية ل"روضة ظلم"

بعد تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات لعدم توفر مقاعد

تفاعلت ادارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي ظلم ، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم ، بعد ان تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات في الروضة لعدم توفر مقاعد.
"سبق" نقلت شكاوى أولياء الامور لادارة تعليم الطائف والتي تفاعلت سريعاً مع مطالبات الأهالي حيث وجه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.
و‏اوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ان المدير العام للتعليم بالطائف وجه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة مشيراً الى ان ادارة الروضة في إستكمال اجراءات القبول.

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"سبق" نقلت شكاوى الأهالي .. و"تعليم الطائف" يتفاعل: رفع الطاقة الاستيعابية ل"روضة ظلم"
سبق

تفاعلت ادارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي ظلم ، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم ، بعد ان تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات في الروضة لعدم توفر مقاعد.
"سبق" نقلت شكاوى أولياء الامور لادارة تعليم الطائف والتي تفاعلت سريعاً مع مطالبات الأهالي حيث وجه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.
و‏اوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ان المدير العام للتعليم بالطائف وجه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة مشيراً الى ان ادارة الروضة في إستكمال اجراءات القبول.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
12:39 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:34 PM

"سبق" نقلت شكاوى الأهالي .. و"تعليم الطائف" يتفاعل: رفع الطاقة الاستيعابية ل"روضة ظلم"

بعد تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات لعدم توفر مقاعد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,404

تفاعلت ادارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي ظلم ، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم ، بعد ان تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات في الروضة لعدم توفر مقاعد.
"سبق" نقلت شكاوى أولياء الامور لادارة تعليم الطائف والتي تفاعلت سريعاً مع مطالبات الأهالي حيث وجه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.
و‏اوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ان المدير العام للتعليم بالطائف وجه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة مشيراً الى ان ادارة الروضة في إستكمال اجراءات القبول.

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