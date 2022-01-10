النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط انهيار حوثي .. "الشرعية" تحرر عدة مواقع في شبوة

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة، اليوم (الاثنين)، التقدم ميدانياً في مديرية عين غربي محافظة شبوة، وسط انهيار واسع بصفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني وألوية العمالقة حررا خلال الساعات الماضية عدة مواقع منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدما في اتجاه مركز مديرية عين.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تخوضان معارك في هذه الأثناء لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من مديرية عين، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبين أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير آليات وأطقم قتالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وسط انهيار حوثي .. "الشرعية" تحرر عدة مواقع في شبوة
سبق

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة، اليوم (الاثنين)، التقدم ميدانياً في مديرية عين غربي محافظة شبوة، وسط انهيار واسع بصفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني وألوية العمالقة حررا خلال الساعات الماضية عدة مواقع منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدما في اتجاه مركز مديرية عين.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تخوضان معارك في هذه الأثناء لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من مديرية عين، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبين أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير آليات وأطقم قتالية.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
06:45 PM

وسط انهيار حوثي .. "الشرعية" تحرر عدة مواقع في شبوة

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,733

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة، اليوم (الاثنين)، التقدم ميدانياً في مديرية عين غربي محافظة شبوة، وسط انهيار واسع بصفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني وألوية العمالقة حررا خلال الساعات الماضية عدة مواقع منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدما في اتجاه مركز مديرية عين.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تخوضان معارك في هذه الأثناء لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من مديرية عين، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبين أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير آليات وأطقم قتالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة