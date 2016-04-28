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بعد فيديو السرعة.. ضبط قائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر بالباحة

المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

أعلن مرور منطقة الباحة اليوم الأربعاء، عن ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو السرعة.. ضبط قائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر بالباحة
سبق

أعلن مرور منطقة الباحة اليوم الأربعاء، عن ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
08:41 PM

بعد فيديو السرعة.. ضبط قائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر بالباحة

المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,246

أعلن مرور منطقة الباحة اليوم الأربعاء، عن ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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