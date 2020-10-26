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صحيفة "بولندية" : "أحمد موسى" كسر بخاطر "النصراويين"

اللاعب بات كـ "اللقمة اللذيذة" المتاحة لمن يريدها

اهتمت وسائل إعلامية عالمية كثيراً بخبر رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى محترف النصر السابق عن الفريق وتواجده في الوقت الحالي متاحاً لمن يرغب بالتعاقد معه بالمجان.

صحيفة "transfery" البولندية وصفت تواجد اللاعب بالمجان في سوق الانتقالات الحالي بأنه كـ "اللقمة اللذيذة" التي باتت متاحة لمن يريدها.

وكان نادي النصر قد أعلن عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

وقالت الصحيفة البولندية إن اللاعب الذي قدم للنصراويين في صيف 2018، عقدت عليه جماهير الفريق آمالا عريضة في قيادة فريقها لكن اللاعب لم يرتق لطموحات المشجعين وأنه خذلهم.

وقالت الصحيفة إن اللاعب لم يتواجد ولو لمباراة واحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا كما لم يقدم المنتظر منه مع الفريق في المباريات التي شارك بها خصوصاً أنه حضر للفريق بقيمة عالية اقتربت من 16 مليون يورو.

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صحيفة "بولندية" : "أحمد موسى" كسر بخاطر "النصراويين"
سبق

اهتمت وسائل إعلامية عالمية كثيراً بخبر رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى محترف النصر السابق عن الفريق وتواجده في الوقت الحالي متاحاً لمن يرغب بالتعاقد معه بالمجان.

صحيفة "transfery" البولندية وصفت تواجد اللاعب بالمجان في سوق الانتقالات الحالي بأنه كـ "اللقمة اللذيذة" التي باتت متاحة لمن يريدها.

وكان نادي النصر قد أعلن عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

وقالت الصحيفة البولندية إن اللاعب الذي قدم للنصراويين في صيف 2018، عقدت عليه جماهير الفريق آمالا عريضة في قيادة فريقها لكن اللاعب لم يرتق لطموحات المشجعين وأنه خذلهم.

وقالت الصحيفة إن اللاعب لم يتواجد ولو لمباراة واحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا كما لم يقدم المنتظر منه مع الفريق في المباريات التي شارك بها خصوصاً أنه حضر للفريق بقيمة عالية اقتربت من 16 مليون يورو.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:37 PM

صحيفة "بولندية" : "أحمد موسى" كسر بخاطر "النصراويين"

اللاعب بات كـ "اللقمة اللذيذة" المتاحة لمن يريدها

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محمد السيّد - الرياض
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اهتمت وسائل إعلامية عالمية كثيراً بخبر رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى محترف النصر السابق عن الفريق وتواجده في الوقت الحالي متاحاً لمن يرغب بالتعاقد معه بالمجان.

صحيفة "transfery" البولندية وصفت تواجد اللاعب بالمجان في سوق الانتقالات الحالي بأنه كـ "اللقمة اللذيذة" التي باتت متاحة لمن يريدها.

وكان نادي النصر قد أعلن عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

وقالت الصحيفة البولندية إن اللاعب الذي قدم للنصراويين في صيف 2018، عقدت عليه جماهير الفريق آمالا عريضة في قيادة فريقها لكن اللاعب لم يرتق لطموحات المشجعين وأنه خذلهم.

وقالت الصحيفة إن اللاعب لم يتواجد ولو لمباراة واحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا كما لم يقدم المنتظر منه مع الفريق في المباريات التي شارك بها خصوصاً أنه حضر للفريق بقيمة عالية اقتربت من 16 مليون يورو.

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