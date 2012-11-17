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محافظ شرورة يتفقد سير العمل بمنفذ الوديعة الحدودي‎

استمع من المسؤولين لشرح عن الخدمات الأمنية والجمركية

قام محافظ شرورة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بزيارة تفقدية لسير العمل في منفذ الوديعة الحدودي؛ حيث اطلع على الخدمات التي تقدم للمستخدمين.

وشملت الجولة: جمرك منفذ الوديعة، وغرفة عمليات المنفذ، وكبائن وساحات التفتيش، ومكتب هيئة الغذاء والدواء، والمحجر الصحي، وفروع الإدارات الحكومية بالمنفذ.. كما الْتقى رئيسَ مركز منفذ الوديعة محمد بن صالح آل سليمان.

والْتقى كذلك مديرَ عام جمرك المنفذ سعود بن فهد العنزي وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العقيد عبود بن محمد العصيمي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، ومدير مكافحة المخدرات بشرورة الرائد أديب الخطابي، ومدير مستشفى شرورة عبدالله بن عسكر الصيعري.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية التي يقدّمها المنفذ، وأكد حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بخدمة عابري المنفذ، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم.

وفي نهاية الجولة، دعا محافظ شرورة، اللهَ عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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محافظ شرورة يتفقد سير العمل بمنفذ الوديعة الحدودي‎
سبق

قام محافظ شرورة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بزيارة تفقدية لسير العمل في منفذ الوديعة الحدودي؛ حيث اطلع على الخدمات التي تقدم للمستخدمين.

وشملت الجولة: جمرك منفذ الوديعة، وغرفة عمليات المنفذ، وكبائن وساحات التفتيش، ومكتب هيئة الغذاء والدواء، والمحجر الصحي، وفروع الإدارات الحكومية بالمنفذ.. كما الْتقى رئيسَ مركز منفذ الوديعة محمد بن صالح آل سليمان.

والْتقى كذلك مديرَ عام جمرك المنفذ سعود بن فهد العنزي وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العقيد عبود بن محمد العصيمي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، ومدير مكافحة المخدرات بشرورة الرائد أديب الخطابي، ومدير مستشفى شرورة عبدالله بن عسكر الصيعري.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية التي يقدّمها المنفذ، وأكد حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بخدمة عابري المنفذ، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم.

وفي نهاية الجولة، دعا محافظ شرورة، اللهَ عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
01:38 PM

محافظ شرورة يتفقد سير العمل بمنفذ الوديعة الحدودي‎

استمع من المسؤولين لشرح عن الخدمات الأمنية والجمركية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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قام محافظ شرورة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، بزيارة تفقدية لسير العمل في منفذ الوديعة الحدودي؛ حيث اطلع على الخدمات التي تقدم للمستخدمين.

وشملت الجولة: جمرك منفذ الوديعة، وغرفة عمليات المنفذ، وكبائن وساحات التفتيش، ومكتب هيئة الغذاء والدواء، والمحجر الصحي، وفروع الإدارات الحكومية بالمنفذ.. كما الْتقى رئيسَ مركز منفذ الوديعة محمد بن صالح آل سليمان.

والْتقى كذلك مديرَ عام جمرك المنفذ سعود بن فهد العنزي وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العقيد عبود بن محمد العصيمي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري، ومدير مكافحة المخدرات بشرورة الرائد أديب الخطابي، ومدير مستشفى شرورة عبدالله بن عسكر الصيعري.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية التي يقدّمها المنفذ، وأكد حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بخدمة عابري المنفذ، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم.

وفي نهاية الجولة، دعا محافظ شرورة، اللهَ عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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