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"دار وإعمار" تسلم وحدات سكنية لمستفيدي مشروع "سرايا الغروب"

بعد إنجاز شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.. لمستحقي برنامج "سكني"

بدأت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، بإجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سرايا الغروب" للمستفيدين والذي تعمل الشركة على تطويره تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني"، وذلك بعد إنجاز مرحلة البنية التحتية لشبكات خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمشروع بشكل تام.

وكشفت الشركة أن عملية تسليم الوحدات لمستحقيها ستتم بشكل متسلسل إلى أن يتم استكمالها، وذلك في غضون أقل من شهر واحد بحد أقصى، مؤكدة حرصها على تنفيذ عمليات التسليم لكامل وحدات المشروع البالغة 116 وحدة سكنية بالسرعة القصوى، مؤكدة أن شراكتها مع عملائها مستمرة إلى ما بعد مرحلة البيع، وذلك عبر سلسلة من الضمانات والخدمات التي توفرها لصالح تعزيز معايير الجودة والتميز في مشاريعها، ومنح عملائها القيمة المضافة.

وبهذه المناسبة قدمت الشركة التهنئة لعملائها على استلامهم مفاتيح وحداتهم سكنية، موجهة شكرها وتقديرها لهم على ثقتهم ووفائهم. كما وأعربت الشركة عن تقديرها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما قدمته من دعم وتسهيلات في سبيل تسريع وتيرة تطوير مشروع "سرايا الغروب"، وعن تطلع دار وإعمار إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معها لترجمة المبادرات الحكومية الموجهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ورفع نسبة تملكهم للسكن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع "سرايا الغروب" واحداً من بين ثلاثة مشاريع سكنية تعمل "دار وإعمار" على تطويرها للمستفيدين من برنامج "سكني" ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 2346 وحدة متنوعة الفئة، وموزعة إلى جانب "سرايا الغروب" على كل من مشروع "سرايا النرجس" بعدد 1294 وحدة، ومشروع "سرايا الجوان" بعدد 936 وحدة سكنية.

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"دار وإعمار" تسلم وحدات سكنية لمستفيدي مشروع "سرايا الغروب"
سبق

بدأت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، بإجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سرايا الغروب" للمستفيدين والذي تعمل الشركة على تطويره تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني"، وذلك بعد إنجاز مرحلة البنية التحتية لشبكات خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمشروع بشكل تام.

وكشفت الشركة أن عملية تسليم الوحدات لمستحقيها ستتم بشكل متسلسل إلى أن يتم استكمالها، وذلك في غضون أقل من شهر واحد بحد أقصى، مؤكدة حرصها على تنفيذ عمليات التسليم لكامل وحدات المشروع البالغة 116 وحدة سكنية بالسرعة القصوى، مؤكدة أن شراكتها مع عملائها مستمرة إلى ما بعد مرحلة البيع، وذلك عبر سلسلة من الضمانات والخدمات التي توفرها لصالح تعزيز معايير الجودة والتميز في مشاريعها، ومنح عملائها القيمة المضافة.

وبهذه المناسبة قدمت الشركة التهنئة لعملائها على استلامهم مفاتيح وحداتهم سكنية، موجهة شكرها وتقديرها لهم على ثقتهم ووفائهم. كما وأعربت الشركة عن تقديرها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما قدمته من دعم وتسهيلات في سبيل تسريع وتيرة تطوير مشروع "سرايا الغروب"، وعن تطلع دار وإعمار إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معها لترجمة المبادرات الحكومية الموجهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ورفع نسبة تملكهم للسكن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع "سرايا الغروب" واحداً من بين ثلاثة مشاريع سكنية تعمل "دار وإعمار" على تطويرها للمستفيدين من برنامج "سكني" ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 2346 وحدة متنوعة الفئة، وموزعة إلى جانب "سرايا الغروب" على كل من مشروع "سرايا النرجس" بعدد 1294 وحدة، ومشروع "سرايا الجوان" بعدد 936 وحدة سكنية.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
03:13 PM

"دار وإعمار" تسلم وحدات سكنية لمستفيدي مشروع "سرايا الغروب"

بعد إنجاز شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.. لمستحقي برنامج "سكني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، بإجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سرايا الغروب" للمستفيدين والذي تعمل الشركة على تطويره تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني"، وذلك بعد إنجاز مرحلة البنية التحتية لشبكات خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمشروع بشكل تام.

وكشفت الشركة أن عملية تسليم الوحدات لمستحقيها ستتم بشكل متسلسل إلى أن يتم استكمالها، وذلك في غضون أقل من شهر واحد بحد أقصى، مؤكدة حرصها على تنفيذ عمليات التسليم لكامل وحدات المشروع البالغة 116 وحدة سكنية بالسرعة القصوى، مؤكدة أن شراكتها مع عملائها مستمرة إلى ما بعد مرحلة البيع، وذلك عبر سلسلة من الضمانات والخدمات التي توفرها لصالح تعزيز معايير الجودة والتميز في مشاريعها، ومنح عملائها القيمة المضافة.

وبهذه المناسبة قدمت الشركة التهنئة لعملائها على استلامهم مفاتيح وحداتهم سكنية، موجهة شكرها وتقديرها لهم على ثقتهم ووفائهم. كما وأعربت الشركة عن تقديرها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما قدمته من دعم وتسهيلات في سبيل تسريع وتيرة تطوير مشروع "سرايا الغروب"، وعن تطلع دار وإعمار إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معها لترجمة المبادرات الحكومية الموجهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ورفع نسبة تملكهم للسكن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع "سرايا الغروب" واحداً من بين ثلاثة مشاريع سكنية تعمل "دار وإعمار" على تطويرها للمستفيدين من برنامج "سكني" ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 2346 وحدة متنوعة الفئة، وموزعة إلى جانب "سرايا الغروب" على كل من مشروع "سرايا النرجس" بعدد 1294 وحدة، ومشروع "سرايا الجوان" بعدد 936 وحدة سكنية.

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