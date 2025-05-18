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"برنت" فوق 33 دولاراً .. أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

بعد سريان اتفاقية خفض إنتاج دول "أوبك +" وقرار تقليل المعروض

ارتفع فجر اليوم سعر خام برنت فوق 33 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 أبريل الماضي، محطماً الرقم القياسي لأسعار النفط طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن لليوم الإثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2020 بنسبة 1.6% وبلغت 33.02 دولار للبرميل.. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولاراً للبرميل في 13 أبريل 2020.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 مارس، محققاً قفزة بـ 1.80%، ووصل فجر اليوم إلى 30.05 دولار للبرميل.

وفي 15 مايو الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت وكسرت حاجز 32 دولاراً للبرميل خلال التداول في بورصة لندن.. ثم ارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخليط برنت المرجعي إلى 32.2 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول "أوبك +" المستعادة في 1 مايو بالسريان. إضافة إلى ذلك، فإن قرار عديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، خفض الإنتاج طوعاً، قد أثّر بشكل إيجابي في الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقاً، أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، إلا أنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل ودائم في سوق الذهب الأسود.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" فوق 33 دولاراً .. أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري
سبق

ارتفع فجر اليوم سعر خام برنت فوق 33 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 أبريل الماضي، محطماً الرقم القياسي لأسعار النفط طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن لليوم الإثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2020 بنسبة 1.6% وبلغت 33.02 دولار للبرميل.. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولاراً للبرميل في 13 أبريل 2020.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 مارس، محققاً قفزة بـ 1.80%، ووصل فجر اليوم إلى 30.05 دولار للبرميل.

وفي 15 مايو الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت وكسرت حاجز 32 دولاراً للبرميل خلال التداول في بورصة لندن.. ثم ارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخليط برنت المرجعي إلى 32.2 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول "أوبك +" المستعادة في 1 مايو بالسريان. إضافة إلى ذلك، فإن قرار عديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، خفض الإنتاج طوعاً، قد أثّر بشكل إيجابي في الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقاً، أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، إلا أنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل ودائم في سوق الذهب الأسود.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:13 PM

"برنت" فوق 33 دولاراً .. أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

بعد سريان اتفاقية خفض إنتاج دول "أوبك +" وقرار تقليل المعروض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع فجر اليوم سعر خام برنت فوق 33 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 أبريل الماضي، محطماً الرقم القياسي لأسعار النفط طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن لليوم الإثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2020 بنسبة 1.6% وبلغت 33.02 دولار للبرميل.. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولاراً للبرميل في 13 أبريل 2020.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 مارس، محققاً قفزة بـ 1.80%، ووصل فجر اليوم إلى 30.05 دولار للبرميل.

وفي 15 مايو الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت وكسرت حاجز 32 دولاراً للبرميل خلال التداول في بورصة لندن.. ثم ارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخليط برنت المرجعي إلى 32.2 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول "أوبك +" المستعادة في 1 مايو بالسريان. إضافة إلى ذلك، فإن قرار عديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، خفض الإنتاج طوعاً، قد أثّر بشكل إيجابي في الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقاً، أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، إلا أنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل ودائم في سوق الذهب الأسود.

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