النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 89 حالة

خلال الـساعات الـ24 الماضية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 89 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص خلال الـساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن امرأة توفيت في مستشفى بولاية فيكتوريا جراء الفيروس، فيما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز أربع وفيات في دارٍ لرعاية المسنين في مدينة سيدني.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6738 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 3009 حالات إصابة مؤكدة.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 89 حالة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 89 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص خلال الـساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن امرأة توفيت في مستشفى بولاية فيكتوريا جراء الفيروس، فيما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز أربع وفيات في دارٍ لرعاية المسنين في مدينة سيدني.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6738 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 3009 حالات إصابة مؤكدة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:11 AM

أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 89 حالة

خلال الـساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
213

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 89 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص خلال الـساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن امرأة توفيت في مستشفى بولاية فيكتوريا جراء الفيروس، فيما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز أربع وفيات في دارٍ لرعاية المسنين في مدينة سيدني.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6738 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 3009 حالات إصابة مؤكدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,328
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,737
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,760

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة