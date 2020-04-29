أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 89 حالة

خلال الـساعات الـ24 الماضية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 89 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن امرأة توفيت في مستشفى بولاية فيكتوريا جراء الفيروس، فيما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز أربع وفيات في دارٍ لرعاية المسنين في مدينة سيدني.



وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6738 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 3009 حالات إصابة مؤكدة.