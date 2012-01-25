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ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها

قال: تُصَنَّف من خفيفة لمتوسطة.. وبأجزاءٍ من مكة والمدينة والشمالية وغيرها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
08:28 AM

ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها

قال: تُصَنَّف من خفيفة لمتوسطة.. وبأجزاءٍ من مكة والمدينة والشمالية وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

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