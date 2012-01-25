وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-25 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت. وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 08:28 AM

ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها قال: تُصَنَّف من خفيفة لمتوسطة.. وبأجزاءٍ من مكة والمدينة والشمالية وغيرها





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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".