فعاليات منوعة للاحتفال باليوم الوطني بـ"مركز تنمية المرأة" بالرياض

معرفية وفنية تستمر 4 أيام وتستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية

يستعد مركز تنمية المرأة في حي عرقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية -غربي الرياض- لإطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة لليوم الوطني الـ٩١.

وتتنوّع الفعاليات المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية، وتستمر أربع أيام ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بفعالية " أنا سعودي" للأطفال من سن ٤ إلى ٦ سنوات ويُناقش فعاليات متنوعة معرفية وفنية وإدراكية.

وتُقدم أمسية "طموح فتاة ورؤية وطن.. صناعة الأهداف الذكية"، وخصصت حضورها للفتيات " متوسط -ثانوي -جامعي "، كما تُقام يوم الثلاثاء للسيدات أمسية " المرأة وريادة الأعمال وفق رؤية 2030 ولمدة ساعتين

وتُختتم الفعاليات يوم الأربعاء بفعالية " وطني السعودية " للفتيات من عمر ٨ إلى ١٢ سنة يُصاحبه أركان وفقرات متنوعة وأوبريت وطني.