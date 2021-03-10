النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. مصر تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و11082 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93.733؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.648.

الصين

سجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. مصر تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين
سبق

سجلت مصر 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و11082 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93.733؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.648.

الصين

سجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
08:17 AM

كورونا.. مصر تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
107

سجلت مصر 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و11082 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93.733؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.648.

الصين

سجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,078
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,218

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة