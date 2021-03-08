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وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.


وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر
سبق

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.


وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:05 PM

وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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1,067

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.


وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

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