"المنشطات" حاضرة في مباراة أبها والحزم

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها وضيفه الحزم المقامة على ملعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والحزم، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.