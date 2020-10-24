"فلنجعلها خضراء".. حملة لـ"البيئة" في متنزه سيسد الوطني بالطائف

المرحلة الثانية من مبادرة التشجير وغرس شتلات على 3000 م2

دشّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة التشجير في متنزه الطائف الوطني "سيسد"، والتي ينظمها مكتب الوزارة بالطائف بالتعاون مع "جمعية استدامة" وعدد من النشطاء والمهتمين بالبيئة، حيث شارك أكثر من 30 متطوعاً ومتطوعة في غرس الشتلات في المتنزه على مساحة 3000 متر مربع.

وأوضح "القاضي"، أن هذه المرحلة لإكمال لحملات التشجير المتواصلة التي تطلقها إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف تحسين المشهد البيئي، والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير بين شرائح المجتمع كافة.

من جهته، أبان مدير متنزه سيسد الوطني سامي الجعيد؛ أن الحملة ما زالت مستمرة في المتنزه، لافتاً النظر إلى أن هذه الحملات تأتي إرساء لثقافة الاهتمام ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن.

وأكد مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس تركي بن عالي الحميدي، استمرار الحملة التي تستهدف زراعة مزيد من الشتلات وأعمال التشجير على عدة مراحل في عدة مواقع للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي ؛ وذلك متفقا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع؛ وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.

بدوره، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك؛ قائلاً: إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع الجهات بمحافظات المنطقة".

ويعد متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، فيحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدة أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي أنشئ في عهد الصحابي معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عام 677م.