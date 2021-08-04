الماجستير لـ"البقمي" في إدارة الأزمات

حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث.
"سبق" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث.
"سبق" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث.
"سبق" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث.
"سبق" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات.