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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 7833.38 نقطة

بتداولات بلغت 2.1 مليار ريال لأكثر من 80 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7833.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، سوليدرتي تكافل، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والبحري، والسعودي الفرنسي، وينساب، والواحة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.78%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 598.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6840.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 2363 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 7833.38 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7833.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، سوليدرتي تكافل، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والبحري، والسعودي الفرنسي، وينساب، والواحة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.78%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 598.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6840.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 2363 صفقة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:45 PM

"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 7833.38 نقطة

بتداولات بلغت 2.1 مليار ريال لأكثر من 80 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 68.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7833.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، سوليدرتي تكافل، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والبحري، والسعودي الفرنسي، وينساب، والواحة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.78%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 598.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6840.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 2363 صفقة.

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