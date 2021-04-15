النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الجمعة

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية "الربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .
كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة "يومي الجمعة والسبت" على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق .
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الجمعة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية "الربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .
كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة "يومي الجمعة والسبت" على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق .
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
11:32 PM

"الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الجمعة

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
4,794

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية "الربيعية" على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية "متوسطة إلى غزيرة"، التي تصحب غالبًا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقة عسير، ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق .
كما يتوقع أن يستمر تأثير الأمطار المتوسطة إلى غزيرة "يومي الجمعة والسبت" على منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على تلك المناطق .
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بجميع المواطنين عدم المخاطرة والخروج لمشاهدة جريان الأودية والسباحة في التجمعات المائية الناتجة عنها وذلك تلافيًا لوقوع حوادث الغرق المميتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة