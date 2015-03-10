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‏‫"آل الشيخ" يقف على جاهزية "التعليم عن بُعد" لتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي

التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح أمس الاثنين على عمل الوزارة في تطبيق"المدرسة الافتراضية" بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعًا على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

كما تابع بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: ‪youtube.com/dorosien

واطلع الدكتور آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد الوزير "آل الشيخ" مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب؛ للاستمرار في العملية التعليمية.

وأوضح أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مبينًا أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ المدرسة الافتراضية تعليق الدراسة التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫"آل الشيخ" يقف على جاهزية "التعليم عن بُعد" لتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي
سبق

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح أمس الاثنين على عمل الوزارة في تطبيق"المدرسة الافتراضية" بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعًا على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

كما تابع بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: ‪youtube.com/dorosien

واطلع الدكتور آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد الوزير "آل الشيخ" مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب؛ للاستمرار في العملية التعليمية.

وأوضح أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مبينًا أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:11 AM

‏‫"آل الشيخ" يقف على جاهزية "التعليم عن بُعد" لتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي

التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح أمس الاثنين على عمل الوزارة في تطبيق"المدرسة الافتراضية" بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعًا على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

كما تابع بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: ‪youtube.com/dorosien

واطلع الدكتور آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد الوزير "آل الشيخ" مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب؛ للاستمرار في العملية التعليمية.

وأوضح أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مبينًا أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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