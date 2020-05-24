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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتباراً من الخامس من شوال رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وعدم صدور اي اوامر او قرارات بهذا الشأن.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد حذَّر من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد
سبق

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتباراً من الخامس من شوال رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وعدم صدور اي اوامر او قرارات بهذا الشأن.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد حذَّر من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:29 AM

مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد

صورة للموقع الرسمي لصحيفة سبق الالكترونية
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عبدالله البرقاوي - الرياض
11
33,023

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتباراً من الخامس من شوال رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وعدم صدور اي اوامر او قرارات بهذا الشأن.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد حذَّر من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

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