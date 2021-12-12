"تقنية عفيف" تعلن افتتاح تخصص جديد لتقنية المحركات

القبول يبدأ من الفصل التدريبي المقبل بالإضافة للتخصص القائم

أوضح مدير المعهد الصناعي المُشرِف على فرع الكلية التقنية بعفيف زبن قعدان العتيبي، لـ"سبق" أنه صدرت الموافقة على إحداث تخصص جديد في الكلية بمسمى تقنية المحركات والمركبات (ميكانيكا سيارات).

وأضاف أن القبول والتدريب في التخصص الجديد سيكون متاحاً بدءاً من الفصل التدريبي المقبل 1443هـ، بالإضافة إلى التخصص القائم (شبكات الحاسب الآلي)، وسوف يحصل المتدرب في أي منهم على مؤهل دبلوم عالٍ "عامين ونصف".