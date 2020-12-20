فرع هيئة الشرقية يفعِّل حملة "الصلاة نور" بالتنسيق مع نادي الفتح بالأحساء

تهدف إلى التوعية بمكانة الفريضة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ممثلاً بهيئة محافظة الأحساء، بالتنسيق مع إدارة ملعب نادي الفتح، في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور)، التي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله -؛ لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم. وقد استُخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، منها عنايتهم بالصلاة، والدعوة إليها، والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.