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إسبانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا.. والوفيات 34 ألف

مع تعافي 150.376 من المصابين بالفيروس حتى صباح اليوم

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 1.01 مليون مصاب حتى صباح اليوم بتوقيت العاصمة مدريد بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34.366 وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس 150.376 من المصابين حتى صباح الخميس.

ووفق "رويترز"، جرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعاً.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا.. والوفيات 34 ألف
سبق

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 1.01 مليون مصاب حتى صباح اليوم بتوقيت العاصمة مدريد بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34.366 وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس 150.376 من المصابين حتى صباح الخميس.

ووفق "رويترز"، جرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعاً.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:08 PM

إسبانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا.. والوفيات 34 ألف

مع تعافي 150.376 من المصابين بالفيروس حتى صباح اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 1.01 مليون مصاب حتى صباح اليوم بتوقيت العاصمة مدريد بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34.366 وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس 150.376 من المصابين حتى صباح الخميس.

ووفق "رويترز"، جرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعاً.

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