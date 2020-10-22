إسبانيا تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا.. والوفيات 34 ألف

مع تعافي 150.376 من المصابين بالفيروس حتى صباح اليوم

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 1.01 مليون مصاب حتى صباح اليوم بتوقيت العاصمة مدريد بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34.366 وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس 150.376 من المصابين حتى صباح الخميس.

ووفق "رويترز"، جرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعاً.