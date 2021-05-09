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فيديو وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض

عند جنوب حديقة اليمامة وقع الحادث.. انحرف وارتطم بأخرى متوقفة

أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

وقال "المرور"، إنه تمّ ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان؛ حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو يظهر مركبة تصدم أحد الأطفال وتنحرف لترتطم بمركبة أخرى متوقفة وتغادر الموقع مرة أخرى.

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فيديو وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض
سبق

أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

وقال "المرور"، إنه تمّ ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان؛ حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو يظهر مركبة تصدم أحد الأطفال وتنحرف لترتطم بمركبة أخرى متوقفة وتغادر الموقع مرة أخرى.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
01:49 PM

فيديو وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض

عند جنوب حديقة اليمامة وقع الحادث.. انحرف وارتطم بأخرى متوقفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
12,800

أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

وقال "المرور"، إنه تمّ ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان؛ حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو يظهر مركبة تصدم أحد الأطفال وتنحرف لترتطم بمركبة أخرى متوقفة وتغادر الموقع مرة أخرى.

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