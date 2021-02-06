تصدر المصنف الأول عالميًا الأمريكي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية الدولية للجولف، إحدى بطولات الجولة الأوروبية. وتفوق بطل بطولة الماسترز للعام 2020 على منافسيه بعد تقديمه لمستوى مميز بواقع 13 ضربة تحت المعدل. وكان جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساويًا في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس. وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حل ثانيًا بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل متقدمًا على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيين تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-06 تصدر المصنف الأول عالميًا الأمريكي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية الدولية للجولف، إحدى بطولات الجولة الأوروبية.



وتفوق بطل بطولة الماسترز للعام 2020 على منافسيه بعد تقديمه لمستوى مميز بواقع 13 ضربة تحت المعدل. وكان جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساويًا في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس.



وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حل ثانيًا بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل متقدمًا على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيين تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 11:43 PM

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف في ثالث أيام البطولة





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تصدر المصنف الأول عالميًا الأمريكي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية الدولية للجولف، إحدى بطولات الجولة الأوروبية.



وتفوق بطل بطولة الماسترز للعام 2020 على منافسيه بعد تقديمه لمستوى مميز بواقع 13 ضربة تحت المعدل. وكان جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساويًا في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس.



وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حل ثانيًا بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل متقدمًا على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيين تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.