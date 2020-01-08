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أمير تبوك: مشكلة الإسكان أصبحت من الماضي بدليل تواصل المنجزات

أشاد بالجهود الكبيرة للقطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريعه

قال الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، خلال تسليمه إحدى دفعات الإسكان التنموي اليوم في المنطقة: إن مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي، ولم يعد لها وجود في ظل المنجزات التي تحققها وزارة الإسكان على أرض الواقع في أنحاء السعودية كافة.

وأوضح أمير تبوك أن يوم تسلُّم الأسر منازلها هو يوم فرح؛ كونها أسرًا سعودية كريمة، تنتقل لمنزل لائق بها، وهذا ما يشدد عليه دومًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأن الإنسان السعودي يجب أن يعيش في مستوى لائق به، وهذا ما يتحقق الآن في عهده، من خلال ما يتابعه شخصيًّا حول ما تنجزه وزارة الإسكان في مدن ومناطق السعودية كافة.

وأضاف في حديث له، تناقلته وسائل الإعلام: "لا بد أن نعرف أن مشكلة الإسكان أصبحت الآن لا وجود لها في ظل الجهود التي قامت بها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، والفرص التي أوجدتها في مدن السعودية كافة". مستشهدًا بحدث اليوم المتمثل في تسليم عدد من المواطنين وحداتهم في ظل الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة والقطاع غير الربحي في السعودية؛ وذلك لتمكين الأسر من التملك.

وأشاد بالدور الكبير والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لدعم الأسر السعودية، وتسريع وتيرة تملكها، في ظل حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات على أعلى معايير تضمن جودة حياة المواطن.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي قدمها القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان في منطقة تبوك أثمرت إيجاد أكثر من 2500 وحدة سكنية. ومن بين تلك الجهات: جمعية الأمير فهد بن سلطان، وجمعية الأمير سلطان الخيرية، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية.

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أمير تبوك: مشكلة الإسكان أصبحت من الماضي بدليل تواصل المنجزات
سبق

قال الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، خلال تسليمه إحدى دفعات الإسكان التنموي اليوم في المنطقة: إن مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي، ولم يعد لها وجود في ظل المنجزات التي تحققها وزارة الإسكان على أرض الواقع في أنحاء السعودية كافة.

وأوضح أمير تبوك أن يوم تسلُّم الأسر منازلها هو يوم فرح؛ كونها أسرًا سعودية كريمة، تنتقل لمنزل لائق بها، وهذا ما يشدد عليه دومًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأن الإنسان السعودي يجب أن يعيش في مستوى لائق به، وهذا ما يتحقق الآن في عهده، من خلال ما يتابعه شخصيًّا حول ما تنجزه وزارة الإسكان في مدن ومناطق السعودية كافة.

وأضاف في حديث له، تناقلته وسائل الإعلام: "لا بد أن نعرف أن مشكلة الإسكان أصبحت الآن لا وجود لها في ظل الجهود التي قامت بها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، والفرص التي أوجدتها في مدن السعودية كافة". مستشهدًا بحدث اليوم المتمثل في تسليم عدد من المواطنين وحداتهم في ظل الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة والقطاع غير الربحي في السعودية؛ وذلك لتمكين الأسر من التملك.

وأشاد بالدور الكبير والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لدعم الأسر السعودية، وتسريع وتيرة تملكها، في ظل حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات على أعلى معايير تضمن جودة حياة المواطن.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي قدمها القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان في منطقة تبوك أثمرت إيجاد أكثر من 2500 وحدة سكنية. ومن بين تلك الجهات: جمعية الأمير فهد بن سلطان، وجمعية الأمير سلطان الخيرية، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:19 PM

أمير تبوك: مشكلة الإسكان أصبحت من الماضي بدليل تواصل المنجزات

أشاد بالجهود الكبيرة للقطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قال الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، خلال تسليمه إحدى دفعات الإسكان التنموي اليوم في المنطقة: إن مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي، ولم يعد لها وجود في ظل المنجزات التي تحققها وزارة الإسكان على أرض الواقع في أنحاء السعودية كافة.

وأوضح أمير تبوك أن يوم تسلُّم الأسر منازلها هو يوم فرح؛ كونها أسرًا سعودية كريمة، تنتقل لمنزل لائق بها، وهذا ما يشدد عليه دومًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأن الإنسان السعودي يجب أن يعيش في مستوى لائق به، وهذا ما يتحقق الآن في عهده، من خلال ما يتابعه شخصيًّا حول ما تنجزه وزارة الإسكان في مدن ومناطق السعودية كافة.

وأضاف في حديث له، تناقلته وسائل الإعلام: "لا بد أن نعرف أن مشكلة الإسكان أصبحت الآن لا وجود لها في ظل الجهود التي قامت بها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، والفرص التي أوجدتها في مدن السعودية كافة". مستشهدًا بحدث اليوم المتمثل في تسليم عدد من المواطنين وحداتهم في ظل الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة والقطاع غير الربحي في السعودية؛ وذلك لتمكين الأسر من التملك.

وأشاد بالدور الكبير والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لدعم الأسر السعودية، وتسريع وتيرة تملكها، في ظل حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات على أعلى معايير تضمن جودة حياة المواطن.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي قدمها القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان في منطقة تبوك أثمرت إيجاد أكثر من 2500 وحدة سكنية. ومن بين تلك الجهات: جمعية الأمير فهد بن سلطان، وجمعية الأمير سلطان الخيرية، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية.

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