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العامودي يطلق مبادرة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة

قال: تُعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات

أطلق وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، اليوم، مبادرة لوجستيات السعودية، وطرح أولى مبادراتها منطقة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة؛ وذلك ضمن أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي.

انطلقت أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي في نسخته الثالثة برعاية وزير النقل الذي قال: منطقة #الخمرة اللوجستية تمثل إحدى مبادرات منظومة النقل لتطوير قطاعات النقل اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد، والتي تلعب دورًا مهمًّا في تسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات وفقًا لـ#رؤية_السعودية_2030.

وأضاف العامودي: نفخر اليوم بالإنجاز الذي حقّقته منظومة النقل باسم المملكة العربية السعودية في تقرير التنافسية العالمي 2019، بارتفاع مؤشرات ربط الطرق بين المدن، ومؤشر البنية التحتية للنقل، ومؤشر كفاءة خدمات القطارات، ومؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ.

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" سعد الخلب: طرح منطقة #الخمرة اللوجستية بمساحة تزيد على ٢.٣ مليون م٢؛ سيعزز دور الموانئ في تيسير حركة التبادل التجاري، ويجسد قدرات الهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية، وتعزيز تنافسيتها عبر إقامة مناطق لوجستية نموذجية.

وزير النقل نبيل العامودي لوجستيات السعودية المؤتمر اللوجستي السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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العامودي يطلق مبادرة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة
سبق

أطلق وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، اليوم، مبادرة لوجستيات السعودية، وطرح أولى مبادراتها منطقة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة؛ وذلك ضمن أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي.

انطلقت أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي في نسخته الثالثة برعاية وزير النقل الذي قال: منطقة #الخمرة اللوجستية تمثل إحدى مبادرات منظومة النقل لتطوير قطاعات النقل اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد، والتي تلعب دورًا مهمًّا في تسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات وفقًا لـ#رؤية_السعودية_2030.

وأضاف العامودي: نفخر اليوم بالإنجاز الذي حقّقته منظومة النقل باسم المملكة العربية السعودية في تقرير التنافسية العالمي 2019، بارتفاع مؤشرات ربط الطرق بين المدن، ومؤشر البنية التحتية للنقل، ومؤشر كفاءة خدمات القطارات، ومؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ.

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" سعد الخلب: طرح منطقة #الخمرة اللوجستية بمساحة تزيد على ٢.٣ مليون م٢؛ سيعزز دور الموانئ في تيسير حركة التبادل التجاري، ويجسد قدرات الهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية، وتعزيز تنافسيتها عبر إقامة مناطق لوجستية نموذجية.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:18 AM

العامودي يطلق مبادرة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة

قال: تُعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، اليوم، مبادرة لوجستيات السعودية، وطرح أولى مبادراتها منطقة #الخمرة كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة؛ وذلك ضمن أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي.

انطلقت أعمال #المؤتمر_اللوجستي_السعودي في نسخته الثالثة برعاية وزير النقل الذي قال: منطقة #الخمرة اللوجستية تمثل إحدى مبادرات منظومة النقل لتطوير قطاعات النقل اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد، والتي تلعب دورًا مهمًّا في تسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يعزز موقع المملكة العالمي لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات وفقًا لـ#رؤية_السعودية_2030.

وأضاف العامودي: نفخر اليوم بالإنجاز الذي حقّقته منظومة النقل باسم المملكة العربية السعودية في تقرير التنافسية العالمي 2019، بارتفاع مؤشرات ربط الطرق بين المدن، ومؤشر البنية التحتية للنقل، ومؤشر كفاءة خدمات القطارات، ومؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ.

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" سعد الخلب: طرح منطقة #الخمرة اللوجستية بمساحة تزيد على ٢.٣ مليون م٢؛ سيعزز دور الموانئ في تيسير حركة التبادل التجاري، ويجسد قدرات الهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية، وتعزيز تنافسيتها عبر إقامة مناطق لوجستية نموذجية.

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