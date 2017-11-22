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"موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية

حققت نسبة صلح بلغت 78% بين العاملين وأصحاب الأعمال

تمكنت التسويات الودية بمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استرداد مبلغ 2096280 ريالاً خلال الفترة من شهر 2021/11/1 شهر نوفمبر حتى 2021/11/18.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد فهد الوتيد إن ادارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 78% والتي نفذت عن بعد.

وأشار إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 727 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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"موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية
سبق

تمكنت التسويات الودية بمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استرداد مبلغ 2096280 ريالاً خلال الفترة من شهر 2021/11/1 شهر نوفمبر حتى 2021/11/18.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد فهد الوتيد إن ادارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 78% والتي نفذت عن بعد.

وأشار إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 727 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
03:10 PM

"موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية

حققت نسبة صلح بلغت 78% بين العاملين وأصحاب الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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تمكنت التسويات الودية بمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استرداد مبلغ 2096280 ريالاً خلال الفترة من شهر 2021/11/1 شهر نوفمبر حتى 2021/11/18.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد فهد الوتيد إن ادارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 78% والتي نفذت عن بعد.

وأشار إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 727 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,754
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,287
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

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