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"الفهيد" يوجه منسوبي "التقني والمهني" بتطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد

إنفاذا للتوجيهات بتعليق التعليم والتدريب كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا

علمت "سبق" بأن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وفي تواصل عاجل مع منسوبيه قام بتوجيه رسالة إلى قيادات المؤسسة وإلى جميع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( كليات - معاهد ) بالعمل على تطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد.

وفي التفاصيل، جاء في نص رسالة "الفهيد" أنه إشارة إلى توجيه المقام السامي الكريم بتعليق التعليم والتدريب حتى إشعار أخر ، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار مرض كورونا الجديد، عليه آمل اعتماد التالي:

١) العمل على تطبيق التدريب عن بعد من خلال منصة التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية، ولجميع برامج المؤسسة المختلفة، وسيعمل مركز التدرب الالكتروني بالمؤسسة على تهيئة بيئة التدريب الإلكتروني، وعلى قيادات المنشات التدريبية متابعة تطبيق التدريب عن بعد وفق الجداول التدريبية المعتمدة في البرامج الصباحية والمسائية وتزويد أصحاب السعادة النواب المساعدين وسعادة النائب للتدريب بتقرير أسبوعي عن ذلك.

٢) على مدراء عموم التدريب بالمناطق متابعة تنفيذ التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية بالمناطق، وتزويد النائب لسياسات التدريب والجودة بتقرير أسبوعي عن سير التدرب الالكتروني.

٣) يشمل التعليق أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمنشآت التدريبية فقط، وذلك لما تبقى من هذا الأسبوع ، ليتم تقييم الحالة ومدى تطبيق المدربين والمدربات للتدرب الالكتروني عن بعد.

٤) على قيادات المنشات التدريبية من عمداء وعميدات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والوكلاء والوكيلات ورؤساء ورئيسات الأقسام، التواجد اليومي بالمنشآت التدريبية لمتابعة سير التدريب الالكتروني وتقديم الدعم اللازم."

وفي نهاية الرسالة قال الفهيد: "أتطلع إلى تعاون الجميع في هذا الظرف الاستثنائي، مع الشكر لكم مقدما على جهودكم المعهودة، سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادته و جميع المواطنين من كل مكروه."

فهد الغبيوي عفيف علي السحاري القنفذة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يوجه منسوبي "التقني والمهني" بتطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد
سبق

علمت "سبق" بأن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وفي تواصل عاجل مع منسوبيه قام بتوجيه رسالة إلى قيادات المؤسسة وإلى جميع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( كليات - معاهد ) بالعمل على تطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد.

وفي التفاصيل، جاء في نص رسالة "الفهيد" أنه إشارة إلى توجيه المقام السامي الكريم بتعليق التعليم والتدريب حتى إشعار أخر ، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار مرض كورونا الجديد، عليه آمل اعتماد التالي:

١) العمل على تطبيق التدريب عن بعد من خلال منصة التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية، ولجميع برامج المؤسسة المختلفة، وسيعمل مركز التدرب الالكتروني بالمؤسسة على تهيئة بيئة التدريب الإلكتروني، وعلى قيادات المنشات التدريبية متابعة تطبيق التدريب عن بعد وفق الجداول التدريبية المعتمدة في البرامج الصباحية والمسائية وتزويد أصحاب السعادة النواب المساعدين وسعادة النائب للتدريب بتقرير أسبوعي عن ذلك.

٢) على مدراء عموم التدريب بالمناطق متابعة تنفيذ التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية بالمناطق، وتزويد النائب لسياسات التدريب والجودة بتقرير أسبوعي عن سير التدرب الالكتروني.

٣) يشمل التعليق أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمنشآت التدريبية فقط، وذلك لما تبقى من هذا الأسبوع ، ليتم تقييم الحالة ومدى تطبيق المدربين والمدربات للتدرب الالكتروني عن بعد.

٤) على قيادات المنشات التدريبية من عمداء وعميدات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والوكلاء والوكيلات ورؤساء ورئيسات الأقسام، التواجد اليومي بالمنشآت التدريبية لمتابعة سير التدريب الالكتروني وتقديم الدعم اللازم."

وفي نهاية الرسالة قال الفهيد: "أتطلع إلى تعاون الجميع في هذا الظرف الاستثنائي، مع الشكر لكم مقدما على جهودكم المعهودة، سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادته و جميع المواطنين من كل مكروه."

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:57 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:48 AM

"الفهيد" يوجه منسوبي "التقني والمهني" بتطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد

إنفاذا للتوجيهات بتعليق التعليم والتدريب كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا

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مجموعة من المحررين - الرياض
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علمت "سبق" بأن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وفي تواصل عاجل مع منسوبيه قام بتوجيه رسالة إلى قيادات المؤسسة وإلى جميع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( كليات - معاهد ) بالعمل على تطبيق برامج التدريب الإلكتروني عن بعد.

وفي التفاصيل، جاء في نص رسالة "الفهيد" أنه إشارة إلى توجيه المقام السامي الكريم بتعليق التعليم والتدريب حتى إشعار أخر ، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار مرض كورونا الجديد، عليه آمل اعتماد التالي:

١) العمل على تطبيق التدريب عن بعد من خلال منصة التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية، ولجميع برامج المؤسسة المختلفة، وسيعمل مركز التدرب الالكتروني بالمؤسسة على تهيئة بيئة التدريب الإلكتروني، وعلى قيادات المنشات التدريبية متابعة تطبيق التدريب عن بعد وفق الجداول التدريبية المعتمدة في البرامج الصباحية والمسائية وتزويد أصحاب السعادة النواب المساعدين وسعادة النائب للتدريب بتقرير أسبوعي عن ذلك.

٢) على مدراء عموم التدريب بالمناطق متابعة تنفيذ التدريب الالكتروني بجميع المنشات التدريبية بالمناطق، وتزويد النائب لسياسات التدريب والجودة بتقرير أسبوعي عن سير التدرب الالكتروني.

٣) يشمل التعليق أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمنشآت التدريبية فقط، وذلك لما تبقى من هذا الأسبوع ، ليتم تقييم الحالة ومدى تطبيق المدربين والمدربات للتدرب الالكتروني عن بعد.

٤) على قيادات المنشات التدريبية من عمداء وعميدات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والوكلاء والوكيلات ورؤساء ورئيسات الأقسام، التواجد اليومي بالمنشآت التدريبية لمتابعة سير التدريب الالكتروني وتقديم الدعم اللازم."

وفي نهاية الرسالة قال الفهيد: "أتطلع إلى تعاون الجميع في هذا الظرف الاستثنائي، مع الشكر لكم مقدما على جهودكم المعهودة، سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادته و جميع المواطنين من كل مكروه."

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