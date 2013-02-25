غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.