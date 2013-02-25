بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.



وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.