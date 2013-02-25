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الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة
سبق

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:39 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
12:38 AM

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,570

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مَنَّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وتفصيلاً، كان ولي العهد قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ، الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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