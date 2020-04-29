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سفارة المملكة بأستراليا تبدأ بتنفيذ برنامج خادم الحرمين للإفطار بفيجي وجزر سليمان

السليم: المملكة تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في العالم ولا تألو جهداً في مساعدتهم

وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان سلالاً غذائية ووجبات ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لإفطار الصائمين في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة بالتعاون مع المراكز الإسلامية بتلك الجزر تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لتنفيذ برنامج إفطار صائم والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة:" إن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها بين دول العالم الإسلامي، وكونها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في كل دول العالم، ولا تألو جهداً في سبيل مساعدتهم، وتلمس احتياجاتهم وتقديم كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتتجلى تلك المجهودات بشكل واضح في شهر رمضان المبارك".
وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدمان عدداً من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية منها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية.
واختتم السفير مساعد السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

سفارة خادم الحرمين الشريفين أستراليا برنامج خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة بأستراليا تبدأ بتنفيذ برنامج خادم الحرمين للإفطار بفيجي وجزر سليمان
سبق

وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان سلالاً غذائية ووجبات ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لإفطار الصائمين في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة بالتعاون مع المراكز الإسلامية بتلك الجزر تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لتنفيذ برنامج إفطار صائم والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة:" إن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها بين دول العالم الإسلامي، وكونها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في كل دول العالم، ولا تألو جهداً في سبيل مساعدتهم، وتلمس احتياجاتهم وتقديم كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتتجلى تلك المجهودات بشكل واضح في شهر رمضان المبارك".
وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدمان عدداً من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية منها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية.
واختتم السفير مساعد السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:36 PM

سفارة المملكة بأستراليا تبدأ بتنفيذ برنامج خادم الحرمين للإفطار بفيجي وجزر سليمان

السليم: المملكة تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في العالم ولا تألو جهداً في مساعدتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان سلالاً غذائية ووجبات ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لإفطار الصائمين في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة بالتعاون مع المراكز الإسلامية بتلك الجزر تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لتنفيذ برنامج إفطار صائم والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة:" إن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها بين دول العالم الإسلامي، وكونها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في كل دول العالم، ولا تألو جهداً في سبيل مساعدتهم، وتلمس احتياجاتهم وتقديم كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتتجلى تلك المجهودات بشكل واضح في شهر رمضان المبارك".
وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدمان عدداً من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية منها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية.
واختتم السفير مساعد السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

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