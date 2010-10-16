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بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

رئيس بلدية طيبة الفرعية: باشرنا 12 موقعًا بمخطط "الوفاء" العشوائي

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء، أزالت بلدية طيبة الفرعية بمشاركة شرطة البلدية تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة 50.000 م٢.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية بمشاركة إدارة صيانة المعدات باشرت متابعة "12" موقعًا بمخطط "الوفاء" العشوائي؛ حيث جرت إزالة عدد من "الأحواش" والغرف على مساحة قدرت بـ50 ألف متر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
سبق

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء، أزالت بلدية طيبة الفرعية بمشاركة شرطة البلدية تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة 50.000 م٢.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية بمشاركة إدارة صيانة المعدات باشرت متابعة "12" موقعًا بمخطط "الوفاء" العشوائي؛ حيث جرت إزالة عدد من "الأحواش" والغرف على مساحة قدرت بـ50 ألف متر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
04:18 PM

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

رئيس بلدية طيبة الفرعية: باشرنا 12 موقعًا بمخطط "الوفاء" العشوائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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11,883

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء، أزالت بلدية طيبة الفرعية بمشاركة شرطة البلدية تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة 50.000 م٢.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية بمشاركة إدارة صيانة المعدات باشرت متابعة "12" موقعًا بمخطط "الوفاء" العشوائي؛ حيث جرت إزالة عدد من "الأحواش" والغرف على مساحة قدرت بـ50 ألف متر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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