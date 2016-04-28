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المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 22.75 % في الربع الأول من 2021م

"الشرقية" حققت المرتبة الأولى.. وبعدها الرياض ثم مكة والمدينة المنورة وعسير

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2021م) إلى 22.75 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.37 % من الربع نفسه من (2020م)، و20.21 % في (2019م)، و18.61 % في (2018م)، و16.46 % في (2017م).

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من العام الحالي 1.841.920 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 62.8 % من الذكور، و37.2 % إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.7 %، ثم الرياض بنسبة 24.5 %، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4 %، ثم المدينة المنورة 19.3 %، وعسير بمعدل 17.5 %.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشروعات البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 22.75 % في الربع الأول من 2021م
سبق

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2021م) إلى 22.75 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.37 % من الربع نفسه من (2020م)، و20.21 % في (2019م)، و18.61 % في (2018م)، و16.46 % في (2017م).

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من العام الحالي 1.841.920 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 62.8 % من الذكور، و37.2 % إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.7 %، ثم الرياض بنسبة 24.5 %، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4 %، ثم المدينة المنورة 19.3 %، وعسير بمعدل 17.5 %.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشروعات البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:47 PM

المرصد الوطني للعمل: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 22.75 % في الربع الأول من 2021م

"الشرقية" حققت المرتبة الأولى.. وبعدها الرياض ثم مكة والمدينة المنورة وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2021م) إلى 22.75 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.37 % من الربع نفسه من (2020م)، و20.21 % في (2019م)، و18.61 % في (2018م)، و16.46 % في (2017م).

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من العام الحالي 1.841.920 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 62.8 % من الذكور، و37.2 % إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.7 %، ثم الرياض بنسبة 24.5 %، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4 %، ثم المدينة المنورة 19.3 %، وعسير بمعدل 17.5 %.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشروعات البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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