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ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

قال: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل

أكد عاهل البلاد الملك عبد الله، اليوم (الأحد) أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة.

وقال الملك عبد الله: "إن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف: "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة
سبق

أكد عاهل البلاد الملك عبد الله، اليوم (الأحد) أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة.

وقال الملك عبد الله: "إن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف: "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:44 PM

ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

قال: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عاهل البلاد الملك عبد الله، اليوم (الأحد) أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة.

وقال الملك عبد الله: "إن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف: "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل".

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