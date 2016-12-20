النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "مدن" و"رتال" و"إخاء" يحصدون جوائز الإبداع التسويقي لليوم الوطني الـ91

(تصوير: عبدالله النحيط): أعلنت "غرفة الرياض" مساء اليوم الاثنين الأعمال الفائزة لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني الـ91 في المسارات الثلاثة "الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي"، وفاز على التوالي "مدن" و "رتال" و"إخاء".

وحضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان العجلان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على رعايته الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

مشيرًا إلى أن الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية التي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها السعودية في مسيرة رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف العجلان: "نسعد اليوم بكوكبة من الجهات، قدمت لنا نجاحًا وتميزًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين. وهي ذكرى اعتدنا أن نستذكر فيه بكل عام ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، التي سطرها التاريخ بماء الذهب؛ لتبقى علامة فارقة في تاريخ بلادنا الغالية".

من جهته، قدَّم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة الأستاذ محمد الرويغ، والمهندس راكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي، عرضًا حول التسويق وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، إضافة إلى تكريم شخصيتَيْن ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق. وتم في ختام الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة.

وقد حصل على جائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي.

وحصل على جائزة الجهات الخاصة: رتال للتطوير العمراني، الخطوط السعودية وأسواق التميمي.

وحصل على جائزة الجهات غير الربحية: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، ومجلس الجمعيات الخيرية.

وتم خلال الحفل تكريم رواد التسويق: محمد السرحان، الدكتور خالد الراجحي والدكتور عبيد العبدلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "مدن" و"رتال" و"إخاء" يحصدون جوائز الإبداع التسويقي لليوم الوطني الـ91
سبق

(تصوير: عبدالله النحيط): أعلنت "غرفة الرياض" مساء اليوم الاثنين الأعمال الفائزة لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني الـ91 في المسارات الثلاثة "الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي"، وفاز على التوالي "مدن" و "رتال" و"إخاء".

وحضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان العجلان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على رعايته الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

مشيرًا إلى أن الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية التي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها السعودية في مسيرة رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف العجلان: "نسعد اليوم بكوكبة من الجهات، قدمت لنا نجاحًا وتميزًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين. وهي ذكرى اعتدنا أن نستذكر فيه بكل عام ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، التي سطرها التاريخ بماء الذهب؛ لتبقى علامة فارقة في تاريخ بلادنا الغالية".

من جهته، قدَّم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة الأستاذ محمد الرويغ، والمهندس راكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي، عرضًا حول التسويق وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، إضافة إلى تكريم شخصيتَيْن ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق. وتم في ختام الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة.

وقد حصل على جائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي.

وحصل على جائزة الجهات الخاصة: رتال للتطوير العمراني، الخطوط السعودية وأسواق التميمي.

وحصل على جائزة الجهات غير الربحية: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، ومجلس الجمعيات الخيرية.

وتم خلال الحفل تكريم رواد التسويق: محمد السرحان، الدكتور خالد الراجحي والدكتور عبيد العبدلي.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
09:53 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:45 PM

شاهد.. "مدن" و"رتال" و"إخاء" يحصدون جوائز الإبداع التسويقي لليوم الوطني الـ91

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,682

(تصوير: عبدالله النحيط): أعلنت "غرفة الرياض" مساء اليوم الاثنين الأعمال الفائزة لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني الـ91 في المسارات الثلاثة "الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي"، وفاز على التوالي "مدن" و "رتال" و"إخاء".

وحضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان العجلان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على رعايته الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

مشيرًا إلى أن الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية التي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها السعودية في مسيرة رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف العجلان: "نسعد اليوم بكوكبة من الجهات، قدمت لنا نجاحًا وتميزًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين. وهي ذكرى اعتدنا أن نستذكر فيه بكل عام ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، التي سطرها التاريخ بماء الذهب؛ لتبقى علامة فارقة في تاريخ بلادنا الغالية".

من جهته، قدَّم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة الأستاذ محمد الرويغ، والمهندس راكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي، عرضًا حول التسويق وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، إضافة إلى تكريم شخصيتَيْن ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق. وتم في ختام الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة.

وقد حصل على جائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي.

وحصل على جائزة الجهات الخاصة: رتال للتطوير العمراني، الخطوط السعودية وأسواق التميمي.

وحصل على جائزة الجهات غير الربحية: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، ومجلس الجمعيات الخيرية.

وتم خلال الحفل تكريم رواد التسويق: محمد السرحان، الدكتور خالد الراجحي والدكتور عبيد العبدلي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,719
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,524
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة