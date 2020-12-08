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رئيس جامعة جازان: كوادرنا الوطنية أغنتنا عن الشركات المشغلة لتقنية المعلومات

أكد أنها أسهمت في دعم كفاءة الإنفاق وتحفيز الابتكار والإبداع

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فخره بالكوادر الوطنية الشابة التي تعمل في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن ما حققته العمادة من نجاحات ومنجزات تعد من أهم قصص النجاح في تمكين الشباب السعودي.

وقال إن الجامعة لم تبرم عقوداً مع شركات مشغلة واعتمدت التشغيل الذاتي عبر كوادرها الوطنية، وهو ما مكنها من أن تكون على قائمة مؤسسات الدولة في سرعة الاستجابة لعمليات تطوير وتحديث البرامج والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في دعم كفاءة الإنفاق وتحفيز الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الذي عقد صباح اليوم، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

ونوه بسرعة استجابة جامعة جازان للتحول الإلكتروني وما حققته في هذا المجال مع أزمة جائحة كورونا، مبيناً أن تميز الجامعة في التحول الرقمي اعتمد على بنية تحتية شاملة وجودة في الخدمة التقنية المقدمة وأمن للمعلومات، وهو ما انعكس على تميزها وفق التقارير التي قدمت من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم وبشهادة العديد من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن نجاح التعليم الإلكتروني بالجامعة انعكس على نتائج الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، والوصول إلى التحول من النمط التقليدي للتعليم إلى النمط الرقمي.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، وجود العديد من الخطط المستقبلية لمواصلة الرقي بمستوى الخدمات التعليمية والرقمية بالجامعة.

وأشار إلى أن العمادة نجحت في دعم المشاريع الوطنية الرقمية، وتسعى إلى دعم خططها المستقبلية من خلال تحليل الكفايات والحصول على مزيد من تراخيص التعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية وتطوير الممارسات.

رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة جازان: كوادرنا الوطنية أغنتنا عن الشركات المشغلة لتقنية المعلومات
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فخره بالكوادر الوطنية الشابة التي تعمل في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن ما حققته العمادة من نجاحات ومنجزات تعد من أهم قصص النجاح في تمكين الشباب السعودي.

وقال إن الجامعة لم تبرم عقوداً مع شركات مشغلة واعتمدت التشغيل الذاتي عبر كوادرها الوطنية، وهو ما مكنها من أن تكون على قائمة مؤسسات الدولة في سرعة الاستجابة لعمليات تطوير وتحديث البرامج والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في دعم كفاءة الإنفاق وتحفيز الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الذي عقد صباح اليوم، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

ونوه بسرعة استجابة جامعة جازان للتحول الإلكتروني وما حققته في هذا المجال مع أزمة جائحة كورونا، مبيناً أن تميز الجامعة في التحول الرقمي اعتمد على بنية تحتية شاملة وجودة في الخدمة التقنية المقدمة وأمن للمعلومات، وهو ما انعكس على تميزها وفق التقارير التي قدمت من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم وبشهادة العديد من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن نجاح التعليم الإلكتروني بالجامعة انعكس على نتائج الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، والوصول إلى التحول من النمط التقليدي للتعليم إلى النمط الرقمي.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، وجود العديد من الخطط المستقبلية لمواصلة الرقي بمستوى الخدمات التعليمية والرقمية بالجامعة.

وأشار إلى أن العمادة نجحت في دعم المشاريع الوطنية الرقمية، وتسعى إلى دعم خططها المستقبلية من خلال تحليل الكفايات والحصول على مزيد من تراخيص التعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية وتطوير الممارسات.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
06:39 PM

رئيس جامعة جازان: كوادرنا الوطنية أغنتنا عن الشركات المشغلة لتقنية المعلومات

أكد أنها أسهمت في دعم كفاءة الإنفاق وتحفيز الابتكار والإبداع

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فهد كاملي - جازان
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أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فخره بالكوادر الوطنية الشابة التي تعمل في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن ما حققته العمادة من نجاحات ومنجزات تعد من أهم قصص النجاح في تمكين الشباب السعودي.

وقال إن الجامعة لم تبرم عقوداً مع شركات مشغلة واعتمدت التشغيل الذاتي عبر كوادرها الوطنية، وهو ما مكنها من أن تكون على قائمة مؤسسات الدولة في سرعة الاستجابة لعمليات تطوير وتحديث البرامج والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في دعم كفاءة الإنفاق وتحفيز الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الذي عقد صباح اليوم، بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

ونوه بسرعة استجابة جامعة جازان للتحول الإلكتروني وما حققته في هذا المجال مع أزمة جائحة كورونا، مبيناً أن تميز الجامعة في التحول الرقمي اعتمد على بنية تحتية شاملة وجودة في الخدمة التقنية المقدمة وأمن للمعلومات، وهو ما انعكس على تميزها وفق التقارير التي قدمت من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم وبشهادة العديد من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن نجاح التعليم الإلكتروني بالجامعة انعكس على نتائج الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، والوصول إلى التحول من النمط التقليدي للتعليم إلى النمط الرقمي.

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، وجود العديد من الخطط المستقبلية لمواصلة الرقي بمستوى الخدمات التعليمية والرقمية بالجامعة.

وأشار إلى أن العمادة نجحت في دعم المشاريع الوطنية الرقمية، وتسعى إلى دعم خططها المستقبلية من خلال تحليل الكفايات والحصول على مزيد من تراخيص التعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية وتطوير الممارسات.

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