هذا ما يُصيبك في حالة السفر بالطائرة أكثر من 5 ساعات

أمراض ربما لا تشعر بها في حينها

يعد السفر بالطائرة من أكثر الطرق أماناً وسرعة إلا أن هناك بعض الأمراض التي قد تصيب المسافر في حالة سفره بالطائرة لأكثر من 5 ساعات متواصلة وبارتفاع فوق 35 ألف قدم، وربما لا يشعر المسافر بأيّ أعراضٍ إلا بعد فترة من الزمن، وتعد أكثر الأعراض المرضية التي تصيب المسافر، هي: ضعف التذوق والصداع والنعاس والجفاف ومشكلات بالأذنين، هذا ما كشف عنه موقع "ريدرز دايجست"؛ المعني بشؤون الركاب في الطائرات والسفر الجوي.

وحدّد باحثو الموقع أهم الأعراض، كالتالي:

1- النعاس والصداع بسبب نقص الأوكسجين في بعض الأحيان.

2- الجفاف؛ قد يصيب المسافر من جرّاء الهواء الذي يتنفسه الراكب في الطائرة يأتي في الواقع من الخارج والهواء في الارتفاعات الكبيرة تقل به نسبة الرطوبة.

3- طنين الأذن؛ بسبب التغيير في ضغط الهواء قد يؤدي إلى الشعور بطنين بالأذن، وينصح بمضغ علكة للتغلب على هذه المشكلة.

4- إصابة الأسنان وتأثرها بتغير حركة الغازات داخل الجسم وبالهواء داخل الطائرة.

5- وجود رائحة الفم السيئة؛ وتحدث عندما يجف الماء في الفم فيقل اللعاب، وهو ما يفضي إلى نمو بكتيريا تؤدي إلى رائحة الفم السيئة.

6- الإصابة بانتفاخ القدمين بسبب الجلوس في مكان محكم لساعات طويلة، وهو ما يؤدي إلى آثار سلبية على تدفق الدم في الجسم، ومنها انتفاخ القدمين والكاحل.