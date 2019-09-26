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"العساف" يلتقي رئيس وزراء السودان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي

بحث مع المفوض الأممي لتحالف الحضارات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة، اليوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى العساف رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى العساف، اليوم، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساف" يلتقي رئيس وزراء السودان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي
سبق

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة، اليوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى العساف رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى العساف، اليوم، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:06 PM

"العساف" يلتقي رئيس وزراء السودان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي

بحث مع المفوض الأممي لتحالف الحضارات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة، اليوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى العساف رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى العساف، اليوم، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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