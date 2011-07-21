النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

19 فريقًا عالميًا في بطولة PUBG Mobile الدولية من "لاعبون بلا حدود"

تستمر لأربعة أيام.. وقيمة الجوائز الخيرية تبلغ 3 ملايين دولار

تنطلق يوم غد الخميس آخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود ببطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود، بمشاركة أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم والتي ستتنافس على جوائز خيرية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وتم تخصيص 1,5 مليون دولار لبطولة منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيذهب النصف الآخر لبطولة منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. ومن المنتظر أن تشهد البطولة مواجهات قوية نظراً لأهمية البطولة لكونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational والتي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة اللاعبين والفرق.

أحداث بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود سيتم نقلها للملايين من المشاهدين على القنوات الخاصة بالبطولة والتي ستُجرى منافساتها التي ستُلعب بنظام الإقصاء في نفس الوقت، الأمر الذي سيمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة فرصة الاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة بشكل مباشر.

بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود هي سادس وآخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. بجوائز خيرية يصل مجموعها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وسيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة والتي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم. وتشمل الجهات:"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" و"اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية".

سيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات لاعبون بلا حدود وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصة الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
19 فريقًا عالميًا في بطولة PUBG Mobile الدولية من "لاعبون بلا حدود"
سبق

تنطلق يوم غد الخميس آخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود ببطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود، بمشاركة أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم والتي ستتنافس على جوائز خيرية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وتم تخصيص 1,5 مليون دولار لبطولة منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيذهب النصف الآخر لبطولة منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. ومن المنتظر أن تشهد البطولة مواجهات قوية نظراً لأهمية البطولة لكونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational والتي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة اللاعبين والفرق.

أحداث بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود سيتم نقلها للملايين من المشاهدين على القنوات الخاصة بالبطولة والتي ستُجرى منافساتها التي ستُلعب بنظام الإقصاء في نفس الوقت، الأمر الذي سيمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة فرصة الاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة بشكل مباشر.

بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود هي سادس وآخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. بجوائز خيرية يصل مجموعها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وسيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة والتي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم. وتشمل الجهات:"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" و"اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية".

سيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات لاعبون بلا حدود وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصة الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
06:29 PM

19 فريقًا عالميًا في بطولة PUBG Mobile الدولية من "لاعبون بلا حدود"

تستمر لأربعة أيام.. وقيمة الجوائز الخيرية تبلغ 3 ملايين دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
535

تنطلق يوم غد الخميس آخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود ببطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود، بمشاركة أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم والتي ستتنافس على جوائز خيرية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وتم تخصيص 1,5 مليون دولار لبطولة منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين سيذهب النصف الآخر لبطولة منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. ومن المنتظر أن تشهد البطولة مواجهات قوية نظراً لأهمية البطولة لكونها إحدى بطولات PUBG Mobile World Invitational والتي تعتبر الساحة الأقوى عالمياً لنخبة اللاعبين والفرق.

أحداث بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود سيتم نقلها للملايين من المشاهدين على القنوات الخاصة بالبطولة والتي ستُجرى منافساتها التي ستُلعب بنظام الإقصاء في نفس الوقت، الأمر الذي سيمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة فرصة الاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة بشكل مباشر.

بطولة PUBG Mobile الدولية والمقدمة من لاعبون لا حدود هي سادس وآخر بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. بجوائز خيرية يصل مجموعها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وسيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة والتي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم. وتشمل الجهات:"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" و"اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية".

سيتم نقل مجريات البطولة مباشرة باستخدام 13 لغة مختلفة عبر قنوات لاعبون بلا حدود وTENCENT لمنح الملايين حول العالم فرصة الاستمتاع بمشاهدة نخبة لاعبي العالم وهم يتنافسون للحصول على اللقب. وستقوم STC Elite أثناء منافسات البطولة، برعاية جائزة لأفضل لقطة في اليوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,020
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,118
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,919

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة