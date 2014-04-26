سحب قرعة كأس العرب FIFA غدًا بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

يشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب 23 منتخبًا عربيًّا

تُسحب قرعة كأس العرب FIFA، غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ويشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب، 23 منتخبًا عربيًّا؛ حيث ستُلعب المباريات من الأول إلى الـ18 من ديسمبر القادم على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدأت منافساتها في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان، وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي؛ حيث سيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منتخبات: قطر (المستضيف)، والجزائر، والسعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، والإمارات، وعمان، والبحرين، والعراق، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، وسوريا، واليمن، وجنوب السودان.