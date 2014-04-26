النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سحب قرعة كأس العرب FIFA غدًا بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

يشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب 23 منتخبًا عربيًّا

تُسحب قرعة كأس العرب FIFA، غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ويشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب، 23 منتخبًا عربيًّا؛ حيث ستُلعب المباريات من الأول إلى الـ18 من ديسمبر القادم على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدأت منافساتها في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان، وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي؛ حيث سيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منتخبات: قطر (المستضيف)، والجزائر، والسعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، والإمارات، وعمان، والبحرين، والعراق، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، وسوريا، واليمن، وجنوب السودان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
سحب قرعة كأس العرب FIFA غدًا بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم
سبق

تُسحب قرعة كأس العرب FIFA، غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ويشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب، 23 منتخبًا عربيًّا؛ حيث ستُلعب المباريات من الأول إلى الـ18 من ديسمبر القادم على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدأت منافساتها في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان، وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي؛ حيث سيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منتخبات: قطر (المستضيف)، والجزائر، والسعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، والإمارات، وعمان، والبحرين، والعراق، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، وسوريا، واليمن، وجنوب السودان.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:35 PM

سحب قرعة كأس العرب FIFA غدًا بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

يشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب 23 منتخبًا عربيًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
133

تُسحب قرعة كأس العرب FIFA، غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

ويشارك في منافسات البطولة التي تُعد النسخة العاشرة لكأس العرب، 23 منتخبًا عربيًّا؛ حيث ستُلعب المباريات من الأول إلى الـ18 من ديسمبر القادم على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدأت منافساتها في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان، وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي؛ حيث سيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منتخبات: قطر (المستضيف)، والجزائر، والسعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، والإمارات، وعمان، والبحرين، والعراق، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، وسوريا، واليمن، وجنوب السودان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,389
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,660

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة