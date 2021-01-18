مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يزور اتحاد وكالات أنباء دول المنظمة

أكد مواصلة الدعم للعمل الإسلامي المشترك

زار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الأحد، مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بمدينة جدة السعودية، والتقى بالمدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني.

وأطلع "القرني" المندوب الدائم على سير العمل في الاتحاد بصفته مظلة للتنسيق بين وكالات الأنباء الوطنية في الدول الأعضاء، ومرحلة التحول التي مر بها في 15 أكتوبر 2017 من وكالة الأنباء الإسلامية الدولية إلى اتحاد والمهام الجديدة التي أنيطت به.

وأكد "القرني" أن الاتحاد يحظى برعاية كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية، دولة المقر، معربًا عن شكره لكل الدعم الذي تقدمه للاتحاد بصفته جهازًا دولياً متخصصًا من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن المملكة هي الداعم الأكبر للاتحاد (الوكالة سابقًا) منذ تأسيسه قبل 50 عامًا.

واستعرض "القرني" البرامج والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد والتي استفاد منها حتى الآن قرابة 600 إعلامي من مختلف وسائل الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي، على الرغم من الأوضاع المالية الحرجة التي يمر بها جراء عدم وفاء معظم الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية في الاتحاد وتراكم المتأخرات.

من جهته، نوه المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بجهود الاتحاد وما يقوم به من مهام وأنشطة وتعزيز التبادل الإعلامي بين الوكالات خدمة للدول الأعضاء في المنظمة.

وقال "السحيباني" إن "بلاده وانطلاقاً من رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي تولي منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها أولوية قصوى حرصًا منها على دعم العمل الإسلامي المشترك، وبادرت بسداد المساهمات المتأخرة على الدول الأعضاء الأقل نموًا في المنظمة حتى نهاية عام 2019".

كما قام المندوب السعودي بجولة تفقدية لأقسام الاتحاد ومنها أقسام التبادل الإخباري والتحرير العربي والإنجليزي والفرنسي، ومركز يونا للتدريب.