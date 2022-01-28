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أخضر المبارزة يشارك في الجولة الأوروبية برومانيا

يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (رجال وسيدات) منافسات بطولة الجولة الأوروبية لسلاح السايبر تحت 17عامًا، التي ستنطلق غدًا السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 230 لاعبًا من 38 دولة، و208 لاعبات من 29 دولة.

وكانت سفارة المملكة في بوخارست قد استقبلت بعثة المنتخب السعودي أمس برئاسة عبدالله السنيد، المدير التنفيذي للاتحاد، وعادل الرميحي مدير المنتخبات، و4 لاعبين وهم: منتظر النجيدي وطه الهاشم وعلى الهاشم، وزياد المطيري، والمدرب ماجد المطيري، فيما يمثل منتخب السيدات دانه القحطاني وعهد المعمر وتلين القضماني والمدرب الجورجي جيلا.

وستنطلق مواجهات المنتخب السعودي بمنافسات (الفردي) رجال، تليها منافسات الفرق (سيدات)، ويشارك الحكم السعودي تركي العنزي في إدارة منافسات البطولة

المنتخب السعودي للمبارزة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر المبارزة يشارك في الجولة الأوروبية برومانيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (رجال وسيدات) منافسات بطولة الجولة الأوروبية لسلاح السايبر تحت 17عامًا، التي ستنطلق غدًا السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 230 لاعبًا من 38 دولة، و208 لاعبات من 29 دولة.

وكانت سفارة المملكة في بوخارست قد استقبلت بعثة المنتخب السعودي أمس برئاسة عبدالله السنيد، المدير التنفيذي للاتحاد، وعادل الرميحي مدير المنتخبات، و4 لاعبين وهم: منتظر النجيدي وطه الهاشم وعلى الهاشم، وزياد المطيري، والمدرب ماجد المطيري، فيما يمثل منتخب السيدات دانه القحطاني وعهد المعمر وتلين القضماني والمدرب الجورجي جيلا.

وستنطلق مواجهات المنتخب السعودي بمنافسات (الفردي) رجال، تليها منافسات الفرق (سيدات)، ويشارك الحكم السعودي تركي العنزي في إدارة منافسات البطولة

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
04:45 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:06 AM

أخضر المبارزة يشارك في الجولة الأوروبية برومانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (رجال وسيدات) منافسات بطولة الجولة الأوروبية لسلاح السايبر تحت 17عامًا، التي ستنطلق غدًا السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 230 لاعبًا من 38 دولة، و208 لاعبات من 29 دولة.

وكانت سفارة المملكة في بوخارست قد استقبلت بعثة المنتخب السعودي أمس برئاسة عبدالله السنيد، المدير التنفيذي للاتحاد، وعادل الرميحي مدير المنتخبات، و4 لاعبين وهم: منتظر النجيدي وطه الهاشم وعلى الهاشم، وزياد المطيري، والمدرب ماجد المطيري، فيما يمثل منتخب السيدات دانه القحطاني وعهد المعمر وتلين القضماني والمدرب الجورجي جيلا.

وستنطلق مواجهات المنتخب السعودي بمنافسات (الفردي) رجال، تليها منافسات الفرق (سيدات)، ويشارك الحكم السعودي تركي العنزي في إدارة منافسات البطولة

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,768
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